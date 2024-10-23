Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
- Hồ Chí Minh: 3/23/23 Đường 297, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ, ...
Hỗ trợ kế toán admin: bán hàng , nhập liệu, kiểm tra chứng từ, lập báo cáo với NCC, ...
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ , ĐH, ưu tiên các ngành Kinh tế, Kế toán, ...
Nắm vững các nghiệp vụ hành chính văn phòng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
