Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

1. Làm Báo cáo:

- Báo cáo tồn kho tháng

- Bao cáo doanh số bán hàng theo tháng

- Theo hõi Tổng hợp báo cáo chi phí công tác của công ty theo tháng

- Báo cáo các CTKM của hãng theo yêu cầu.

2. Đặt hàng:

- Nhận thông tin hàng hóa & giá cả hàng nhập, gửi GĐ cập nhật & đặt hàng.

- Đặt hàng với hãng theo yêu cầu, hoàn thành hồ sơ đặt hàng & chứng từ đầu vào

- Theo dõi và cập nhập thông tin lô hàng, xử lý tài liệu liện quan lô hàng đặt cho Giam đốc và các bộ phận liên quan ( Kho – kê toán….)

- Kịp thời báo cáo tình hình lô hàng khi gặp sự cố về thơi gian sản xuât – delay …..

3. Các công viêc liên quan

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.

- Phiên dịch tại các buổi họp với đối tác nước ngoài.

- Thực hiện các công việc khác của Giám đốc