Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hưng Yên, Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch theo yêu cầu;
- Quản lý công đoạn sản xuất (xuất hàng, đóng gói sản phẩm,...);
- Quản lý nhân sự sản xuất trong công đoạn;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên;
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Nhân viên Chính thức, Hợp đồng lâu dài, Lương tăng đều hàng năm, Ngày làm việc ít: 255 công/năm
Du lịch hè, Nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, văn hóa
Có xe đưa đón từ Hà Nội, Hải Dương và Thành phố Hưng Yên về nhà máy

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở công ty sản xuất;
- Tiếng Nhật: Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Nhật.
- Thành thạo Excel và các ứng dụng tin học Văn phòng;
- Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc;
- Ưu tiên những ứng viên ở gần Công ty.

Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B1, Khu công nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

