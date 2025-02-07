Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

Vận hành các máy sản xuất dây chuyền, dựa theo sự phân công của trưởng ca

Thực hiện sản xuất tuân thủ quy trình, quy chuẩn

Duy trì, cải thiện các hoạt động của máy móc thiết bị công dụng cụ.

Giữ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp & tuân thủ hướng dẫn an toàn lao động

Tuân thủ tuyệt đối quy trình và các quy tắc an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị.

Làm các công việc khác theo sự điều động của Ban Giám đốc và cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: từ Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí (chế tạo máy) hoặc các ngành liên quan

- Ưu tiên nam, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất giấy

- Hoà đồng, cởi mở, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến

- Du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty

- Được tham gia chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN

