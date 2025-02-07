Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành các máy sản xuất dây chuyền, dựa theo sự phân công của trưởng ca
Thực hiện sản xuất tuân thủ quy trình, quy chuẩn
Duy trì, cải thiện các hoạt động của máy móc thiết bị công dụng cụ.
Giữ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp & tuân thủ hướng dẫn an toàn lao động
Tuân thủ tuyệt đối quy trình và các quy tắc an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị.
Làm các công việc khác theo sự điều động của Ban Giám đốc và cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: từ Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí (chế tạo máy) hoặc các ngành liên quan
- Ưu tiên nam, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất giấy
- Hoà đồng, cởi mở, năng động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến
- Du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty
- Được tham gia chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MINHAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
