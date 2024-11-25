Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Long An thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - |,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

● Tư vấn các sản phẩm (ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập,..) cho khách hàng có nhu cầu khi đến cửa hàng.

● Hướng dẫn khách trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ có tại cửa hàng.

● Quản lý, vệ sinh hàng hóa trưng bày ở địa điểm làm việc bắt mắt, gọn gàng, sạch sẽ.

● Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày/tuần cho cấp trên.

● Thời gian làm việc: 6 buổi/tuần; off tuần 1 ngày hạn chế thứ 7, Chủ Nhật.

Ca xoay mỗi ngày bắt buộc.

Ca 1: Từ 8h00 - 17h00; Ca 2: Từ 12h00 - 21h00 (được nghỉ giữa ca 1 giờ)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tuổi từ 20 đến 32 tuổi, nữ cao từ 1m55, nam cao từ 1m65, ngoại hình sáng.

● Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp.

● Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.

● Có kinh nghiệm và đam mê với lĩnh vực tư vấn, bán hàng.

● Ưu tiên ứng viên siêng năng, trung thực.

● Biết sử dụng word, excel cơ bản (bắt buộc).

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cơ bản: 7,000,000 - 7,500,000 (thử việc trong 2 tháng 6,500,000/tháng).

● Lương doanh số hằng tháng (KPI), thưởng tích lũy.

● Lương tăng ca đối với ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết

⇨ Thu nhập trung bình từ 13,000,000 - 30,000,000/tháng.

● Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.

● Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước.

● Được Thưởng lương Tháng 13, 14 + Thưởng nóng hấp dẫn khác.

● Được review tăng lương hằng năm.

● Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

● Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm.

● Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin