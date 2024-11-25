Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa,Long An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia vào việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán sản xuất.
Hỗ trợ lập báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo kết quả sản xuất theo yêu cầu.
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán sản xuất với các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán sản xuất với số liệu thực tế.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Excel, Word, Misa.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
