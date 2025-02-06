Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô 3D - 4, Đường 10, KCN Long Hậu 3, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành

Thực hiện quy trình theo đúng SOP. Hòan thành chỉ tiêu yêu cầu do trưởng phòng phân công.

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo đúng SOP.(Chiller, HVAC, AHU, PCCC, lò hơi,....)

Báo cáo với Trưởng phòng khi phát hịện thiết bị vận hành có sự khác lạ, bất thường.

Thực hiện các công việc khác của Tổ theo sự phân công của Trưởng phòng.

Phối hợp các đồng nghiệp trong phòng để hoàn thành tốt các công tác

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam.

Tuổi: Từ 24 đến 40

Trình độ: Đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hệ chính quy các ngành: Điện - điều khiển tự động, tự động hóa XNCN, Cơ điện tử, Máy thực phẩm - hóa chất, cơ điện lạnh các trường công lập

Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện của các nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, công nghiệp thực phẩm, hóa chất ....

+ Đã làm việc cho công ty về lĩnh vực tương đương đạt chứng nhận quản lý chất lượng theo khuyến cáo WHO-GMP, EU-GMP, ISO, HACCP

Có thể đi làm theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Mức lương: thỏa thuận

Thời gian làm việc : theo ca từ Thứ 2-thứ 7

Địa điểm làm việc: Lô 3D-4, Đường số 10, KCN Long hậu 3, Xã Long hậu, cần Giuộc, Long An

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH, BHYT,BHTN,BHTN 24/24.

Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....

Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, thưởng KPI cuối năm..

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Tăng lương định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu

