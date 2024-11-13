Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Dẫn dắt đội bảo trì thực hiện PM và AM (reliability pillar) cho tất cả các thiết bị trong nhà máy. Triển khai và cập nhật độ tin cậy của máy móc thiết bị.

Thực hiện các Dự án Cải tiến máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất Đảm bảo hoạt động trong ca phụ trách.

Giám sát, điều động nhân lực và phân công công việc cho nhân viên cấp dưới.

Chịu trách nhiệm khắc phục các vấn đề hư hỏng thiết bị, sự cố lớn liên quan tới hệ thống cơ khí trong nhà máy.

Quản lý các nhân viên trực ca cơ khí và theo dõi việc thực hiện các PM online.

Phân tích các sự cố máy móc thiết bị tìm nguyên nhân gốc để đưa ra các phương pháp cải tiến để tăng tuổi thọ, giảm hư hỏng và ngăn ngừa sự cố máy móc hư hỏng lặp lại.

Tổng hợp kế hoạch bảo trì cho ngày dừng máy từ các bất thường máy móc thiết bị hiện hữu và hư hỏng trong ca.

Biên soạn các hướng dẫn công việc liên quan đến bộ phận bảo trì trong nhà máy.

Lập kế hoạch đào tạo cho bộ phận bảo trì hàng tháng, mỗi tháng 1 buổi.

Đào tạo xây dựng đội ngũ kế thừa.

Tham gia các đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Thực hiện tốt các KPI về an toàn: Task audit, OSA, Đánh giá rủi ro, các qui trình khác,...

Chịu trách nhiệm việc thực hiện các tiêu chuẩn về an toàn theo Saint-Gobain như: Tiêu chuẩn an toàn máy móc thiết bị

Quản lý, giám sát về việc khắc phục các điều kiện thiếu an toàn liên quan đến máy móc thiết bị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành bảo trì, sửa chửa, cơ khí chế tạo, thiết kế máy, cơ điện tử, điện công nghiệp, tự động hóa,...

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương trong môi trường nhà máy sản xuất công nghiệp nặng như các ngành sắt, thép, xi măng, thạch cao, .... dây chuyền sản xuất quy mô;

Biết các tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động trong nhà máy.

Kỹ năng quản lý nhân lực, phân công công việc và giám sát quá trình hoàn thành công việc của nhân viên;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thương lượng;

Phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại;

Thử việc 100% lương, đóng BHXH full lương từ thời gian thử việc;

Đài thọ cơm các buổi;

Thưởng Lễ, Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, 14 theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, xét duyệt tăng lương 1 lần/năm;

Thưởng sáng kiến, cải tiến, KPIs;

Hỗ trợ/tài trợ ngân sách xây nhà cho các hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng gia đình có con em có thành tích học tập tốt...;

Làm việc tại Saint Gobain – tập đoàn đa quốc gia, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với thương hiệu tuyển dụng toàn cầu, top nơi làm việc hạnh phúc thế giới;

Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, bảo hiểm sức khỏe, team buiding, câu lạc bộ gắn kết;

Tham gia chương trình đào tạo, cơ hội thăng tiến cao;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM

