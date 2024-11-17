Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Tân Kim, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất cho toàn xưởng, theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất
Quản lý nhân sự sản xuất
Kiểm soát nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, điện nước, tài nguyên, con người,...
Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa công ty và công nhân

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương 2 năm.
Từng làm công ty mỹ phẩm là một lợi thế
Kỹ năng giải quyết vấn đề, công tâm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn (tùy năng lực)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, luật lao động.
Thưởng lễ tết, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D4,D5,D6,D7 KCN Tân Kim, Khu Phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

