Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An: KCN Tân Kim, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Lên kế hoạch sản xuất cho toàn xưởng, theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất
Quản lý nhân sự sản xuất
Kiểm soát nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, điện nước, tài nguyên, con người,...
Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa công ty và công nhân
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương 2 năm.
Từng làm công ty mỹ phẩm là một lợi thế
Kỹ năng giải quyết vấn đề, công tâm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận khi phỏng vấn (tùy năng lực)
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, luật lao động.
Thưởng lễ tết, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ASTRACOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI