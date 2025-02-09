Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Lô Q3, Đường số 7, KCN Hải Sơn MỞ Rộng, Xã Đức Hòa Hạ,Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
– Đàm phán thương thảo hợp hợp đồng với khách hàng
– Quản lý, theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.
– Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng
– Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm : 1 năm trở lên
- Giao tiếp tiếng Hoa 4 kỹ năng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 20-25 triệu
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động
- Hưởng các ngày nghỉ pháp lệnh nhà nước.
- Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát, Teambulding và các hoạt động nội bộ thường xuyên của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại
