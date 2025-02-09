Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô Q3, Đường số 7, KCN Hải Sơn MỞ Rộng, Xã Đức Hòa Hạ,Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Đàm phán thương thảo hợp hợp đồng với khách hàng

– Quản lý, theo dõi các đơn hàng, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

– Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng

– Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi cho phép

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm : 1 năm trở lên

- Giao tiếp tiếng Hoa 4 kỹ năng

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20-25 triệu

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động

- Hưởng các ngày nghỉ pháp lệnh nhà nước.

- Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát, Teambulding và các hoạt động nội bộ thường xuyên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Cường Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.