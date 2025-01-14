Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

1. Nhận phân công công việc từ Tổ Trưởng Kho.

2. Thực hiện công việc hàng ngày (Nhập vật tư/ Xuất vật tư/ Tồn Kho) trên Phần mềm quản lý Kho (RMG Inventory Management).

3. Thực hiện vận hành Kho hàng ngày theo hướng dẫn: Qui trình Hướng Dẫn Vận Hành Kho (WI-WH-003), đảm bảo số lượng vật tư trên hệ thống RIM và số lượng vật tư thực tế trong Kho là trùng khớp.

4. Đảm bảo toàn bộ vật tư trong Kho có mã (Part Number), vật tư lưu Kho phải có Inventory Location, lưu trữ vật tư/ thành phẩm đảm bảo an toàn, phối hợp với Kế toán công ty để kiểm kê định kỳ tồn Kho 1 năm 1 lần.

5. Nhận thông tin giao hàng từ các bộ phận liên quan, tổ chức/ sắp xếp giao hàng đúng giờ, sau khi giao hàng xong cập nhật DO (Delivery Order) lên hệ thống RIM.

6. Học kỹ năng mới/ phần mềm mới, có thái độ tích cực trong công việc, đào tạo nhân viên mới, hỗ trợ các chi nhánh khác.

7. Thực hiện cải tiến thường xuyên để giảm số lượng hàng tồn kho, rút ngắn thời gian giao nhận nguyên vật liệu/ thành phẩm và tiết kiệm chi phí cho công ty.

Và một số công việc khác:

- Tổng hợp theo dõi báo cáo công việc của các bộ phận

- Phân loại các chi tiết gia công, thiết bị theo từng dự án riêng biệt

- Theo dõi, tổng hợp tiến độ các dự án đang triển khai trong cty hàng ngày