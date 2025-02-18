Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
- Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lập kế hoạch và quản lý thực thi các chiến dịch hoạt động Marketing Truyền thông
• Giám sát, đo lường chiến dịch marketing, quản lý ngân sách
• Thực thi các thủ tục hợp đồng, thanh toán, nghiệm thu, thanh lý,…của chiến dịch Marketing
• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing thực thi / nhỏ lẻ (In POSM, sản xuất content nhỏ trong Digital, Activation….)
• Phối hợp với đối tác, NCC xác lập kế hoạch tiến độ và tổ chức các buổi họp liên quan đến các hoạt động Marketing của team
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành
• Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
• Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên viên marketing của một nhãn hàng; công ty cung cấp dịch vụ marketing như digital, media
• Có hiểu biết, trải nghiệm về NTD và thị trường FMCG ; có thế mạnh về communication, digital, activation.......
Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
