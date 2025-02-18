Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 02 Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Quảng Ngãi, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch và quản lý thực thi các chiến dịch hoạt động Marketing Truyền thông
• Giám sát, đo lường chiến dịch marketing, quản lý ngân sách
• Thực thi các thủ tục hợp đồng, thanh toán, nghiệm thu, thanh lý,…của chiến dịch Marketing
• Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing thực thi / nhỏ lẻ (In POSM, sản xuất content nhỏ trong Digital, Activation….)
• Phối hợp với đối tác, NCC xác lập kế hoạch tiến độ và tổ chức các buổi họp liên quan đến các hoạt động Marketing của team
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đại học ngành: Marketing, QTKD, Ngoại thương, truyền thông....
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành
• Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
• Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên viên marketing của một nhãn hàng; công ty cung cấp dịch vụ marketing như digital, media
• Có hiểu biết, trải nghiệm về NTD và thị trường FMCG ; có thế mạnh về communication, digital, activation.......

Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Nguyễn Chí Thanh Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

