Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
- Trà Vinh:
- Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
- Sử dụng máy Toàn đạc điện tử, máy RTK và máy Thủy Bình thành thạo;
- Quản lý hệ mốc mạng đường chuyền, mốc GPMB của Dự án;
- Đo đạc, khảo sát, bình sai hệ thống mốc đường chuyền định kỳ 6 tháng của Dự án;
- Định vị tim Đường, Cầu cống để triển khai thi công;
- Kiểm tra tọa độ, cao độ mặt bằng hiện trạng, cao độ tọa độ thi công Cầu, Đường, Cống ... trong suốt quá trình thi công;
- Xuất hồ sơ từ máy Toàn đạc ra Autocad; Lâp Hồ sơ Khảo sát, Hồ sơ kiểm tra cao độ, Tọa độ thi công;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng cấp chuyên môn về Trắc Đạc
- Trung thực, chính trực;
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
