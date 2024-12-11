Tuyển Kỹ sư xây dựng Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

- Sử dụng máy Toàn đạc điện tử, máy RTK và máy Thủy Bình thành thạo;

- Quản lý hệ mốc mạng đường chuyền, mốc GPMB của Dự án;

- Đo đạc, khảo sát, bình sai hệ thống mốc đường chuyền định kỳ 6 tháng của Dự án;

- Định vị tim Đường, Cầu cống để triển khai thi công;

- Kiểm tra tọa độ, cao độ mặt bằng hiện trạng, cao độ tọa độ thi công Cầu, Đường, Cống ... trong suốt quá trình thi công;

- Xuất hồ sơ từ máy Toàn đạc ra Autocad; Lâp Hồ sơ Khảo sát, Hồ sơ kiểm tra cao độ, Tọa độ thi công;