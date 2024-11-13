Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Địa bàn Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật logic dịch vụ Internet, dịch vụ Truyền hình IPTV và các dịch vụ viễn thông tại nhà khách hàng do FPT Telecom cung cấp.

Tư vấn giải pháp, mô hình mạng và hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông

Cài đặt, cấu hình dịch vụ Truyền hình IPTV,Wifi marketing, Camera, Voip

Hỗ trợ các dịch vụ, phối hợp với các bộ phận liên quan “mang đến sự hài lòng cho khách hàng”

Nam tuổi từ 20-33, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản trị mạng, Tin học ứng dụng

Có kiến thức về máy tính, mạng internet

Có chứng chỉ CCNA, MCSA, CCNP... là ưu thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Có laptop, Smartphone hệ điều hành Android và phương tiện đi lại (xe máy)

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh tùy theo năng lực, thu nhập chính thức thấp nhất từ 8 triệu/tháng sau thời gian thử việc (trung bình 12-20 triệu/tháng)

Được xét tăng lương định kỳ 3 tháng 1 lần theo năng lực (thi phân bậc) và nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành Viễn thông

Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc

Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc

Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật

Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ bao gồm Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop

Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng

