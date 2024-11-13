Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Địa bàn Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật logic dịch vụ Internet, dịch vụ Truyền hình IPTV và các dịch vụ viễn thông tại nhà khách hàng do FPT Telecom cung cấp.
Tư vấn giải pháp, mô hình mạng và hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông
Cài đặt, cấu hình dịch vụ Truyền hình IPTV,Wifi marketing, Camera, Voip
Hỗ trợ các dịch vụ, phối hợp với các bộ phận liên quan “mang đến sự hài lòng cho khách hàng”
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 20-33, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản trị mạng, Tin học ứng dụng
Có kiến thức về máy tính, mạng internet
Có chứng chỉ CCNA, MCSA, CCNP... là ưu thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Có laptop, Smartphone hệ điều hành Android và phương tiện đi lại (xe máy)
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Quản trị mạng, Tin học ứng dụng
Có kiến thức về máy tính, mạng internet
Có chứng chỉ CCNA, MCSA, CCNP... là ưu thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Có laptop, Smartphone hệ điều hành Android và phương tiện đi lại (xe máy)
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Cạnh tranh tùy theo năng lực, thu nhập chính thức thấp nhất từ 8 triệu/tháng sau thời gian thử việc (trung bình 12-20 triệu/tháng)
Được xét tăng lương định kỳ 3 tháng 1 lần theo năng lực (thi phân bậc) và nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành Viễn thông
Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO
Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật
Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ bao gồm Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được xét tăng lương định kỳ 3 tháng 1 lần theo năng lực (thi phân bậc) và nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành Viễn thông
Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO
Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật
Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ bao gồm Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI