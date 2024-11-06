Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô A6 - A12, KCN Đại Đăng, P. Phú Tân, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bảo trì toàn bộ hệ thống máy móc dây chuyền nhà máy và máy móc phụ trợ sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo thiết bị ổn định, an toàn.

Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng máy và móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất.

Kiểm tra, vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện động lực, ánh sáng, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải.

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc.

Quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị thuộc đơn vị quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CBQL và cấp trên.

01 Nam, từ 18 đến dưới 40 tuổi.

Tốt nghiệp Trung cấp nghề/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện, cơ khí, tự động hóa hoặc các ngành kỹ thuật khác tương đương.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác bảo trì cơ khí.

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Có sức khỏe tốt, ham học hỏi, chịu khó trong công việc.

Làm việc theo ca hoặc giờ hành chính.

Ưu tiên ứng viên có địa chỉ cư trú tại Bình Dương.

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp): Công ty trả lương theo mô hình 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.

Chính sách, chế độ phúc lợi: CB-CNV được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật; ngoài ra căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động của Công ty; được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam; được bác sĩ, nhân viên y tế khám và cấp thuốc tại Trạm y tế của Công ty; được tham gia chương trình Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ hằng năm; được hỗ trợ phụ cấp cơm trưa tại nhà ăn của công ty & các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép theo Quy định, hỗ trợ đồng phục hằng năm, trợ cấp con nhỏ, được tham gia các hoạt động thiện nguyện,...

Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức như CLB Nhảy hiện đại, CLB Guitar, CLB Khiêu vũ; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; ... nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên.

CB-CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiện như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ...; được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: thông qua việc đánh giá năng lực, đánh giá hiệu suất làm việc theo BSC – KPI để điều chỉnh mức lương hằng năm; công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế thừa; và các cuộc thi Tìm kiếm tài năng Lixco’s Talent được tổ chức hằng năm.

Chương trình đào tạo: CB-CNV được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển sự nghiệp thông qua các lớp đào tạo huấn luyện nội bộ hoặc công ty hỗ trợ các lớp đào tạo bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

