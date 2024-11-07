Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH KMW Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH KMW Việt Nam

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lý Nhân ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tự động hóa SMT CHIP MOUNTER
- Sửa chữa, Bảo dưỡng các loại máy tự động khác
- Kiểm tra máy định kỳ theo kế hoạch, nhằm đảm bảo máy hoạt động tốt
- Thử nghiệm hàng mới cùng bộ phận sản xuất
- Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất
- Kiểm tra và phân tích lỗi công đoạn và đưa ra phương án xử lý
- Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bằng cấp bổ sung: tốt nghiệp điện tử, điện tử viễn thông, điện-điện tử, cơ điện tử.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ra trường.
- Chăm chỉ chịu khó

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25 Triệu/ tháng
- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Được nghỉ hè tối đa 1 tuần/năm và hưởng 100% lương;
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

