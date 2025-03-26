Tuyển Kỹ sư hệ thống Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Chủ trì tính toán, lựa chọn cấu hình động cơ, thiết kế, tối ưu cấu hình của máy bay.

• Chủ trì xây dựng chỉ tiêu tính năng, yêu cầu về thiết kế của các hệ thống trên máy bay.

• Chủ trì xây dựng chỉ tiêu, phương pháp đo kiểm, kiểm chứng thiết kế cấu hình và các hệ thống trên máy bay.

• Chủ trì nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn của máy bay có người lái;

• Thực hiện các nội dung khác theo chuyên môn khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm: 5-7 năm

• Ngoại ngữ: TOEIC 650 (IELTS 5.0 hoặc tương đương).

• Kỹ năng, phẩm chất:

+ Có kỹ năng thuyết trình tốt.

+ Có kỹ năng tổng hợp thông tin, viết báo cáo.

+ Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

+ Đam mê công nghệ, nắm bắt kiến thức nhanh, có khả năng tự đào tạo.

+ Tư duy nhạy bén, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, thích nghi tốt, có khả năng làm việc với cường độ và áp lực cao.

Quyền Lợi

Thưởng

Theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

