Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty TNHH Tech Online Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty TNHH Tech Online Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thi công lắp đặt hệ thống Camera giám sát, lắp đặt khóa cửa vân tay (Ưu tiên), lắp đặt thiết bị mạng, lắp đặt máy chấm công, lắp đặt kiểm soát ra vào
Công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận kỹ thuật.
Nghiên cứu sản phẩm mới, tìm hiểu cách sử dụng, cài đặt các sản phẩm về camera, báo động. Tư vấn các giải pháp, triển khai lắp đặt hệ thống camera
Hướng dẫn hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc của khách hàng cách lắp đặt, cài đặt, sử dụng sản phẩm thiết bị camera
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm lắp đặt camera an ninh, lắp đặt khoá vân tay
Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên từ các chuyên ngành liên quan như Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Công nghệ thông tin.
Sử dụng tốt tin học cơ bản, thành thạo quản trị mạng là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Tech Online Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng từ 9 triệu -12 triệu trở lên + thưởng kết quả (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ Tết..
Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng ,chuyên nghiệp, ổn định lâu dài;
Được học hỏi, nhiệt tình đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm để mỗi thành viên phát triển và hoàn thiện theo thời gian;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tech Online Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
