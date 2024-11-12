Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
- Hồ Chí Minh: Đường Lê Duẩn, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra định kỳ và sửa chữa trang thiết bị máy móc của phòng khám như: máy lạnh, máy móc phòng khám, hệ thống điện – tủ điện, cấp thoát nước, sàn nhà, hệ thống xử lý nước thải, ...
Kết hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, tài sản chung của phòng khám luôn hoạt động tốt và hiệu quả.
Làm việc với các NCC về việc triển khai thiết bị máy móc tại phòng khám.
Giám sát nhà thầu trong quá trình bảo trì, sửa chữa trang thiết bị của phòng khám.
Làm việc với tòa nhà về các vấn đề bảo trì phát sinh nếu có
Chủ động nắm bắt và đề xuất khắc phục những vấn đề tồn tại phát hiện trong quá trình làm việc.
Tiếp nhận xử lý sự cố khẩn cấp phát sinh ở khu vực được phân công.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm bảo trì, sửa chữa
Sẵn sàng di chuyển
Sức khỏe tốt, thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao.
Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá KPI và review lương 4 lần/ năm
Trợ cấp gửi xe và ăn trưa
Bảo hiểm xã hội full lương – Bảo hiểm tai nạn UIC
Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ hằng năm
Du lịch định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI