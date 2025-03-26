Tuyển Kỹ sư hệ thống Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, KĐT mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý công tác triển khai khảo, thiết kế, thi công các gói thầu/dự án

- Quản lý công tác giải trình hồ sơ thiết kế, giải quyết vướng mắc công việc hiện trường, dự án.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản.

- Phối hợp các nhân viên, đội nhóm để hoàn thành công việc được giao.

- Phối hợp các nhân viên, phòng ban trong cơ quan để triển khai công việc

- Cá nhân đưa ra đề xuất giải pháp công việc phù hợp, trao đổi kinh nghiệm.

- Thường xuyên cập nhật phương pháp, công nghệ mới, phần mềm mới, nghiên cứu phương pháp nhằm hiệu quả chất lượng trong công việc

- Theo chỉ đạo của Trưởng/ Phó phòng/ Chủ trì phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành Tín hiệu giao thông, Thông tin tín hiệu, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện tử viễn thông, Hệ thống điều khiển giao thông hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường: Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học công nghệ GTVT,

2. Kiến thức chuyên môn:

- Nắm vững kiến thức về Hệ thống Tín hiệu, Thông tin tín hiệu, Điều khiển chạy tàu

Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin