Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 3 - 5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chất lượng

Xác định và giải quyết khiếu nại của khách hàng về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật;

Đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách và quy trình làm việc của công ty;

Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng trung cấp kỹ thuật/điện công nghiệp trở lên;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó;

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm kỹ thuật bên mảng xe nâng/ô tô hoặc thiết bị công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng;

Thưởng tháng 13;

Thưởng KPI hàng năm từ 1 đến 3 tháng lương;

Gói bảo hiểm sức khoẻ;

Du lịch hàng năm;

Quà lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)

