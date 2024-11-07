Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 3
- 5 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chất lượng
Xác định và giải quyết khiếu nại của khách hàng về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật;
Đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách và quy trình làm việc của công ty;
Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng trung cấp kỹ thuật/điện công nghiệp trở lên;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó;
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm kỹ thuật bên mảng xe nâng/ô tô hoặc thiết bị công nghiệp
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó;
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm kỹ thuật bên mảng xe nâng/ô tô hoặc thiết bị công nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thương lượng;
Thưởng tháng 13;
Thưởng KPI hàng năm từ 1 đến 3 tháng lương;
Gói bảo hiểm sức khoẻ;
Du lịch hàng năm;
Quà lễ, tết.
Thưởng tháng 13;
Thưởng KPI hàng năm từ 1 đến 3 tháng lương;
Gói bảo hiểm sức khoẻ;
Du lịch hàng năm;
Quà lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI