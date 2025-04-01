Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông tin chung:
♻ Mức lương: thoả thuận
♻ Kinh nghiệm: 02 năm trở lên
♻ Yêu cầu bằng cấp: Đại học
♻ Số lượng cần tuyển: 02
♻ Ngành nghề: Xây dựng
♻ Địa điểm làm việc: Hà Nội
♻ Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên
♻ Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Mô tả công việc:
• Triển khai các công việc liên quan đến thiết kế quy hoạch giao thông, thiết kế công trình giao thông trong đô thị, công nghiệp, nhà máy…
• Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật liên quan để đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.
• Có khả năng tính toán, triển khai bản vẽ kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật: Tường chắn, cống hộp, hố ga thoát nước….
• Đảm bảo chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

