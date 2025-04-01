Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thông tin chung:

♻ Mức lương: thoả thuận

♻ Kinh nghiệm: 02 năm trở lên

♻ Yêu cầu bằng cấp: Đại học

♻ Số lượng cần tuyển: 02

♻ Ngành nghề: Xây dựng

♻ Địa điểm làm việc: Hà Nội

♻ Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên

♻ Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mô tả công việc:

• Triển khai các công việc liên quan đến thiết kế quy hoạch giao thông, thiết kế công trình giao thông trong đô thị, công nghiệp, nhà máy…

• Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật liên quan để đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.

• Có khả năng tính toán, triển khai bản vẽ kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật: Tường chắn, cống hộp, hố ga thoát nước….

• Đảm bảo chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế.