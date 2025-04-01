Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
- Hà Nội: Tầng 16, tòa nhà HCMCC, 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận
Thông tin chung:
♻ Mức lương: thoả thuận
♻ Kinh nghiệm: 02 năm trở lên
♻ Yêu cầu bằng cấp: Đại học
♻ Số lượng cần tuyển: 02
♻ Ngành nghề: Xây dựng
♻ Địa điểm làm việc: Hà Nội
♻ Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên
♻ Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Mô tả công việc:
• Triển khai các công việc liên quan đến thiết kế quy hoạch giao thông, thiết kế công trình giao thông trong đô thị, công nghiệp, nhà máy…
• Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật liên quan để đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.
• Có khả năng tính toán, triển khai bản vẽ kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật: Tường chắn, cống hộp, hố ga thoát nước….
• Đảm bảo chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI