Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Triển khai/Vận hành hệ thống máy chủ, ảo hóa, tủ đĩa, hệ thống sao lưu (VMware. Dell, Backup Avamar, Veeam, HPE, Fujitsu)
Triển khai/Vận hành hệ thống mạng, tường lửa, cân bằng tải (Cisco, Dell, Citrix, F5, Palo Alto, Fortinet,…)
Triển khai/Vận hành các giải pháp Giám sát hiệu năng của hệ thống như Zabbix, Promethues&Grafana, hỗ trợ và xử lý sự cố khi cần.
Triển khai/Vận hành các giải pháp sao lưu dữ liệu quan trọng, và khôi phục dữ liệu khi cần.
Triển khai/Vận hành các hệ thống AD, DNS&NTP, Email,… các giải pháp liên quan đến nền tảng Window Server/Linux
Hiểu biết và triển khai các giải pháp tự động hóa như Ansible, Terraform.
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đề xuất các cải tiến kỹ thuật.
Thực hiện các quá trình kiểm tra bảo mật và thử nghiệm
Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới phục vụ dự án theo sự phân công của trưởng nhóm

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác.
Nắm chắc kiến thức cơ bản về hệ thống
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành các hệ điều hành nhân Linux, Window Server, hệ thống ảo hóa VMware, Backup
Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị máy chủ, tủ đĩa, sao lưu
Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ VCP, MCSA, CCNA hoặc tương đương
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tiếng Anh khá (đọc viết tốt)
Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt
Có thể làm việc ở môi trường áp lực
Đam mê công nghệ và chịu khó học hỏi phát triển

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng thỏa đáng theo năng lực
Được thực hiện đa dạng công việc trong lĩnh vực chuyên môn
Được hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn
Được hưởng đầy đủ các chính sách cho Người lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng chế độ thăm ốm, hiếu hỉ, sinh nhật, lễ Tết dành cho CBNV của Tổng công ty
Được may đồng phục, khám sức khỏe, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

