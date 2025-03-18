Tuyển Kỹ sư hệ thống Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống

Triển khai/Vận hành hệ thống máy chủ, ảo hóa, tủ đĩa, hệ thống sao lưu (VMware. Dell, Backup Avamar, Veeam, HPE, Fujitsu)

Triển khai/Vận hành hệ thống mạng, tường lửa, cân bằng tải (Cisco, Dell, Citrix, F5, Palo Alto, Fortinet,…)

Triển khai/Vận hành các giải pháp Giám sát hiệu năng của hệ thống như Zabbix, Promethues&Grafana, hỗ trợ và xử lý sự cố khi cần.

Triển khai/Vận hành các giải pháp sao lưu dữ liệu quan trọng, và khôi phục dữ liệu khi cần.

Triển khai/Vận hành các hệ thống AD, DNS&NTP, Email,… các giải pháp liên quan đến nền tảng Window Server/Linux

Hiểu biết và triển khai các giải pháp tự động hóa như Ansible, Terraform.

Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đề xuất các cải tiến kỹ thuật.

Thực hiện các quá trình kiểm tra bảo mật và thử nghiệm

Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới phục vụ dự án theo sự phân công của trưởng nhóm

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác.

Nắm chắc kiến thức cơ bản về hệ thống

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành các hệ điều hành nhân Linux, Window Server, hệ thống ảo hóa VMware, Backup

Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị máy chủ, tủ đĩa, sao lưu

Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ VCP, MCSA, CCNA hoặc tương đương

Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tiếng Anh khá (đọc viết tốt)

Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt

Có thể làm việc ở môi trường áp lực

Đam mê công nghệ và chịu khó học hỏi phát triển

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng thỏa đáng theo năng lực

Được thực hiện đa dạng công việc trong lĩnh vực chuyên môn

Được hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ chuyên môn

Được hưởng đầy đủ các chính sách cho Người lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng chế độ thăm ốm, hiếu hỉ, sinh nhật, lễ Tết dành cho CBNV của Tổng công ty

Được may đồng phục, khám sức khỏe, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

