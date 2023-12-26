Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty phân phối hàng tiêu dùng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty phân phối hàng tiêu dùng
Ngày đăng tuyển: 26/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty phân phối hàng tiêu dùng

Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công ty phân phối hàng tiêu dùng

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 70 hoà cường nam Hải châu đà nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

  • Hộ trợ trao đổi thông tin lợi ích, giá trị của sản phẩm,tới khách hàng.
  • Báo giá, lập đơn hàng cho khách hàng tại chỗ.
  • Sắp xếp, kiểm tra hàng cho khách tại chỗ làm việc.
  • Công việc được đào tạo, hướng dẫn cụ thể trước khi làm

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Thời Gian : làm việc giờ hành chính (ca sáng: 8h - 11h30, ca chiều: 13h30 - 17h)
  • Độ tuổi : nữ 18 - 50 tuổi, nam 18 - 35 tuổi
  • Tính tình hoạt bát, vui vẻ (ko cần bằng cấp, ko cần kinh nghiệm)
  • Địa chỉ làm việc : Thanh Khê, Hải Châu

Tại Công ty phân phối hàng tiêu dùng Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập : 8 triệu + Thưởng
  • Được đào tạo, hướng dẫn cách làm việc miễn phí
  • Được làm trong môi trường, mát mẻ, trong lành, lịch sự, văn minh, có nhiều ưu đãi, có sự phát triển, thăng tiến.
  • Hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty phân phối hàng tiêu dùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty phân phối hàng tiêu dùng

Công ty phân phối hàng tiêu dùng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

