Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng. Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng hiện có Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng; Kết hợp với các bộ phận Phát triển sản phẩm, Chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện. T

uân thủ các quy trình và đạo đức nghề nghiệp Quản lý công việc bằng các công cụ theo đúng quy trình, quy định của công ty, bao gồm: báo cáo công việc, cập nhật cơ sở dữ liệu. Bảo mật các vấn đề liên quan đến bí mật công nghệ, chiến lược kinh doanh, dữ liệu khách hàng của Công ty, thông tin kinh doanh và dữ liệu của khách hàng và đối tác.