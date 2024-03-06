Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 186 Hai Bà Trưng, Phường 06, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng. Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Chăm sóc khách hàng hiện có Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng; Kết hợp với các bộ phận Phát triển sản phẩm, Chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện. T
- uân thủ các quy trình và đạo đức nghề nghiệp Quản lý công việc bằng các công cụ theo đúng quy trình, quy định của công ty, bao gồm: báo cáo công việc, cập nhật cơ sở dữ liệu. Bảo mật các vấn đề liên quan đến bí mật công nghệ, chiến lược kinh doanh, dữ liệu khách hàng của Công ty, thông tin kinh doanh và dữ liệu của khách hàng và đối tác.
- Đảm bảo hành vi và thái độ làm việc phù hợp với tiêu chuẩn, quy định và quy trình của công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Marketing, kế toán, CNTT hoặc chuyên ngành liên quan;
- Ưu tiên ứng viên 06 tháng kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh thương mại, điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ. C mạng lưới quan hệ rộng với các chủ cửa hàng bán lẻ;
- Thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel) và am hiểu internet, mạng xã hội;
- Có máy tính xách tay & phương tiện đi lại;
- Đam mê kinh doanh, thích kiếm tiền, thích môi trường cạnh tranh, doanh số.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 5.000.000- 9.000.000/ tháng
- Thu nhập + thưởng KPI: 15 – 20 triệu, thưởng theo kết quả KPIs (Lương thưởng không chặn trần)
- Được xem xét tăng lương đến 04 lần/ năm
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…);
- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm....; Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
