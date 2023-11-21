Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Moment Romantic Restaurant làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Moment Romantic Restaurant
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Moment Romantic Restaurant

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu các món ăn cho Khách Hàng.

- Ghi order khi khách chọn món ăn, thức uống.

- Phục vụ thức ăn và thức uống cho khách hàng.

- Quan sát, chăm sóc khách trong quá trình dùng bữa của khách.

- Dọn dẹp khu vực trực. Setup lại bàn ăn.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác có liên quan

- Làm những việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực & làm việc lâu dài.

Tại Moment Romantic Restaurant Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và các chế độ trao đổi khi phỏng vấn…
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Được trao dồi nghiệp vụ nhà hàng. 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Moment Romantic Restaurant

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Moment Romantic Restaurant

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

