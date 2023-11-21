Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Moment Romantic Restaurant làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Giới thiệu các món ăn cho Khách Hàng.

- Ghi order khi khách chọn món ăn, thức uống.

- Phục vụ thức ăn và thức uống cho khách hàng.

- Quan sát, chăm sóc khách trong quá trình dùng bữa của khách.

- Dọn dẹp khu vực trực. Setup lại bàn ăn.

- Phối hợp làm việc với các bộ phận khác có liên quan

- Làm những việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.