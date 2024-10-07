Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thiết kế, tạo hình nhân vật, môi trường, các vật phẩm ... cho game Thiết kế UI/UX cho các game di động (IOS/Android) Thiết kế banner/teaser cho các event của game. Thực hiện các công việc thiết kế khác theo yêu cầu. Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã được đào tạo qua trường lớp mỹ thuật chuyên ngành Thiết kế Đồ Họa. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm game và có sản phẩm trên Google Play là một ưu điểm. Có kỹ năng vẽ tay tốt, có mắt thẩm mỹ tốt, nhìn màu sắc tốt Có tư duy thiết kế tạo hình tốt. Chăm chỉ, kỹ tính cầu tiến, chủ động trong công việc, thích nghi nhanh với các yêu cầu công việc. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như: Wacom,Photoshop... Ưu tiên: Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa cho game, mobile game. Có kinh nghiệm sử dụng Flash/ Unity/ Adobe Illustrator Có kinh nghiệm thiết kế các nhân vật, vật phẩm theo xu hướng thị trường Yêu thích chơi game các thể loại.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng OKR team, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận... mức thu nhập hàng năm dao động từ 18-20 tháng lương. Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng. Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao. Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện. Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm. Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc. Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật. Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý... CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu...

