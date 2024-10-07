Tuyển Account Manager thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Toà nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận đối tác/khách hàng tiềm năng mới thông qua các kênh như mạng xã hội, email, telephone, networking, sự kiện, hội nghị. Tạo dựng và duy trì quan hệ bền chặt với đối tác/khách hàng có nhu cầu xây dựng hệ thống thương mại điện tử (website, mobile app) và IT Outsourcing. Triển khai kinh doanh dịch vụ phần mềm mảng thương mại điện tử và IT Outsourcing bao gồm tư vấn, báo giá, bán hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng. Tiến hành các hồ sơ và thủ tục cần thiết để thiết lập quan hệ chính thức với các đối tác và khách hàng. Theo dõi và đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ cho đối tác/khách hàng cùng các phòng ban chức năng theo đúng quy trình. Theo dõi và lập Báo cáo kinh doanh định kỳ (tuần, tháng, quí, năm). Đề xuất các phương án kinh doanh cho từng dự án và khách hàng Phối hợp với team marketing để phát triển và thực hiện các chiến lược và chiến dịch bán hàng hiệu quả. Theo kịp các xu hướng của ngành, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường để xác định các cơ hội mới và đón đầu xu hướng. Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về kinh doanh, kinh tế, đối ngoại, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng/phát triển kinh doanh B2B Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phần mềm công nghệ hoặc liên quan đến thương mại điện tử Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, làm đẹp, mỹ phẩm, F&B là một ưu tiên lớn Nhanh nhẹn, chủ động, kiên trì. Có trách nhiệm với công việc, đam mê kinh doanh. Có kỹ năng giao tiếp tốt; có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt; có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp. Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn. Ưu tiên tiếng Anh lưu loát.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP SECOMM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hấp dẫn từ 15,000,000 - 20,000,000 VND + KPI tháng/quý/năm. Commission + thưởng theo dự án. Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm. Du lịch hằng năm ít nhất mỗi năm 01 lần, tiệc sinh nhật, tất niên công ty v.v Cơ hội được tiếp cận với những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng enterprise và những dự án giá trị lớn. Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật, được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá. Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 40h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật Làm việc tại số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP SECOMM

