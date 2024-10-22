Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mua hàng & đặt hàng
Phụ trách đặt mua hàng từ các ncc Đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu bán hàng Làm việc với các NCC hoàn thiện hồ sơ giấy tờ đặt hàng, đánh giá Ncc định kì Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá,.. Theo dõi đánh giá chất lượng và giá cả hàng hóa thường xuyên để tối ưu chi phí ngành hàng
2. Kiểm kê và kiểm soát hàng hóa
Phối hợp với Bếp tham gia kiểm kho định kì Kiểm soát các loại chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh : bao bì, nguyên liệu, chi phí khác,..
3. Nhân sự bếp
Phụ trách chốt công , tăng ca mỗi tháng Nhắc nhở nhân viên bếp các đề xuất kịp thời Phụ trách tạo case và xử lí các trường hợp chế tài vi phạm
4. Báo cáo
Thực hiện các loại báo cáo tuần , tháng Báo cáo doanh thu , các chỉ số kiểm soát, các kênh bán hàng , báo cáo sản phẩm keys,..
5. Sản phẩm
Tham gia phát triển sản phẩm , đề xuất tìm kiếm nguyên liệu mới Tham gia đánh giá test sản phẩm Tham gia phản hồi các đánh giá của khách hàng để hiểu rõ về các vấn đề sản phẩm đưa ra phương án tối ưu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 22-30 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Có kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp mảng food
Có thể di chuyển giữa các bếp
Kỹ năng excel cơ bản, phân tích giải quyết vấn đề thương lượng
Kỹ năng xử lý tình huống , làm việc nhóm
Phát triển sản phẩm mới
Nhanh nhẹn, sáng tạo nắm bắt nhu cầu mua sắm xu hướng thị trường
Chủ động có trách nhiệm trong công việc , khả năng sắp xếp quản lí công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành F&B
Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8 - 10 triệu + thưởng Kpis hàng tháng, Qúy, Năm, ngày phép năm.
Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6 , 8h-12h Thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên
Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những giá trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới”
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
