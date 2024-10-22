Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mua hàng & đặt hàng

Phụ trách đặt mua hàng từ các ncc Đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu bán hàng Làm việc với các NCC hoàn thiện hồ sơ giấy tờ đặt hàng, đánh giá Ncc định kì Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá,.. Theo dõi đánh giá chất lượng và giá cả hàng hóa thường xuyên để tối ưu chi phí ngành hàng

2. Kiểm kê và kiểm soát hàng hóa

Phối hợp với Bếp tham gia kiểm kho định kì Kiểm soát các loại chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh : bao bì, nguyên liệu, chi phí khác,..

3. Nhân sự bếp

Phụ trách chốt công , tăng ca mỗi tháng Nhắc nhở nhân viên bếp các đề xuất kịp thời Phụ trách tạo case và xử lí các trường hợp chế tài vi phạm

4. Báo cáo

Thực hiện các loại báo cáo tuần , tháng Báo cáo doanh thu , các chỉ số kiểm soát, các kênh bán hàng , báo cáo sản phẩm keys,..

5. Sản phẩm

Tham gia phát triển sản phẩm , đề xuất tìm kiếm nguyên liệu mới Tham gia đánh giá test sản phẩm Tham gia phản hồi các đánh giá của khách hàng để hiểu rõ về các vấn đề sản phẩm đưa ra phương án tối ưu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-30 tuổi Tốt nghiệp cao đẳng, đại học Có kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp mảng food Có thể di chuyển giữa các bếp Kỹ năng excel cơ bản, phân tích giải quyết vấn đề thương lượng Kỹ năng xử lý tình huống , làm việc nhóm Phát triển sản phẩm mới Nhanh nhẹn, sáng tạo nắm bắt nhu cầu mua sắm xu hướng thị trường Chủ động có trách nhiệm trong công việc , khả năng sắp xếp quản lí công việc Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10 triệu + thưởng Kpis hàng tháng, Qúy, Năm, ngày phép năm. Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6 , 8h-12h Thứ 7 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến. Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu. Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những giá trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới” Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

