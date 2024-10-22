Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách đặt mua hàng từ các ncc Đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu bán hàng Làm việc với các NCC hoàn thiện hồ sơ giấy tờ đặt hàng, đánh giá Ncc định kì Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá,.. Theo dõi đánh giá chất lượng và giá cả hàng hóa thường xuyên để tối ưu chi phí ngành hàng
Phối hợp với Bếp tham gia kiểm kho định kì Kiểm soát các loại chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh : bao bì, nguyên liệu, chi phí khác,..
3. Nhân sự bếp
4. Báo cáo
5. Sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-30 tuổi Tốt nghiệp cao đẳng, đại học Có kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp mảng food Có thể di chuyển giữa các bếp Kỹ năng excel cơ bản, phân tích giải quyết vấn đề thương lượng Kỹ năng xử lý tình huống , làm việc nhóm Phát triển sản phẩm mới Nhanh nhẹn, sáng tạo nắm bắt nhu cầu mua sắm xu hướng thị trường Chủ động có trách nhiệm trong công việc , khả năng sắp xếp quản lí công việc Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành F&B
Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10 triệu + thưởng Kpis hàng tháng, Qúy, Năm, ngày phép năm. Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6 , 8h-12h Thứ 7 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến. Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu. Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những giá trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới” Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

