Tuyển AI Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty CP Phần mềm MOR

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team
Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team
Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng,
Kinh tế hoặc tương đương
Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên ngành cho DE, DS, DA
Kinh nghiệm:
Nắm được các kỹ thuật cơ bản làm sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về NLP/LLM hoặc CV hoặc Graph AI
Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow cùng các thư viện liên quan
Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning
Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế
Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển
Yêu cầu nâng cao (tùy role): Một trong các kỹ năng sau:----
Có kinh nghiệm giải quyết và triển khai bài toán graph analytics cho dữ liệu lớn
Đã phát triển ít nhất 2 usecase về NLP/LLM
Đã phát triển ít nhất 2 usecase về computer vision
Đã phát triển ít nhất 2 usecase về graph
Yêu cầu về kỹ năng mềm:
Khả năng làm việc độc lập tốt: xác định vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, team building
Có khả năng tiếng anh tốt là một lợi thế( nghe, nói, đọc hiểu)
Có thành tích học tập tốt hoặc có giải tại các cuộc thi về AI hoặc toán hoặc coding là một lợi thế
Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê công việc là một lợi thế.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 - 28.000.000 VNĐ Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 6; Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng nóng theo kết quả công việc; Được làm việc trong môi trường công bằng, chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, chương trình du lịch hè 01 năm/lần; Chế độ phúc lợi khác được đảm bảo theo luật Lao động.
Mức lương: 25.000.000 - 28.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 6;
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
Thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng nóng theo kết quả công việc;
Được làm việc trong môi trường công bằng, chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, chương trình du lịch hè 01 năm/lần;
Chế độ phúc lợi khác được đảm bảo theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

