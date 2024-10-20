Tuyển AI Engineer Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Thử nghiệm, phát triển mới hoặc cải thiện các mô hình, thuật toán lõi để tạo đột phá trong các sản phẩm của công ty

- Xây dựng luồng xử lý cho các bài toán khai phá dữ liệu, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên quy mô dữ liệu lớn (hàng triệu bản ghi trong 1 ngày)

- Tham gia quá trình triển khai các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp tư nhân/ nhà nước hàng đầu Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức seminar chia sẻ kiến thức cho các thành viên trong team

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: Python, C/C++, ...

- Có khả năng đọc, hiểu các bài báo khoa học

- Kĩ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

- Đam mê và khả năng chịu áp lực tốt

- TOEIC 550+

- Thành thạo sử dụng một trong các deeplearning-framework: Tensoflow, Pytorch

- Thành thạo sử dụng các nền tảng database, cache và pub/sub engine: SQL, ElasticSearch, Redis, FastAPI, RabbitQM, Kafka, ...

- Computer Vision: Có kinh nghiệm với các thư viện, deploy framework như TensorRT, Deepstream, Gstreamer, NCNN, ... và biết đóng gói SDK

- NLP:

Có kinh nghiệm về các bài toán cơ bản như NER, QA, Text Summarization, .. Có kinh nghiệm về LLMs: Finetuning, RAG, quantization, ... Có kinh nghiệm về các thư viện deploy: Ctranslate, llama.cpp, ...

Có kinh nghiệm về các bài toán cơ bản như NER, QA, Text Summarization, ..

Có kinh nghiệm về LLMs: Finetuning, RAG, quantization, ...

Có kinh nghiệm về các thư viện deploy: Ctranslate, llama.cpp, ...

Ưu tiên

- Ứng viên có các bài báo khoa học tại các hội nghị

Đã từng tham gia xây dựng các hệ thống lớn đòi hỏi khả năng chịu tải cao

Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương – thưởng

Mức lương up to 50.000.000 VNĐ. Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Hưởng từ 13-18 tháng lương/năm tùy hiệu quả công việc.

Quyền lợi được hưởng

- Được tham gia vào các dự án lớn đang đang triển khai tại các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Được tham gia các Khóa đào tạo cùng Trưởng bộ phận, ban lãnh đạo Công ty, được đánh giá và đề đạt lên các vị trí cao hơn

- Làm việc trong môi trường cực kỳ NĂNG ĐỘNG và CHUYÊN NGHIỆP

- Học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu

- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật

- Thưởng nóng hàng tháng đối với thực tập sinh, nhân viên, đội nhóm có thành tích xuất sắc, ...

- Thưởng các ngày lễ 1/1, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, 1/6, rằm trung thu (cho gia đình có con nhỏ), thưởng thành tích cho các nhân sự có thành tích học tập xuất sắc, ...

- Cùng vô vàn các chế độ phúc lợi khác (cơm trưa, pantry, du lịch, team building, happy hours, đồ ăn cho nhẹ mỗi tối cho nhân sự làm thêm giờ ...)

- Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài, du xuân đầu năm

- Được tham gia vào các chương trình hoạt động gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: tổ chức các ngày 20/10, 8/3 cho ICOMM women, 6/4 cho các ICOMM man, tiệc cuối năm công ty, tiệc sinh nhật nhân sự, các hoạt động team building khác, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

