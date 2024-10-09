Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP ... Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance Viết code, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, DL
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc có bằng cấp chứng chỉ chuyên ngành CNTT Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python, C/C++(10) Kinh nghiệm về Service/MicroService với FastAPI/Flask/Django(10) Kinh nghiệm về Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/ONNX(10) Kinh nghiệm về kết nối API - Restful/gRPC(6) Kinh nghiệm về lập trình an toàn Bảo mật thông tin(5) Kinh nghiệm về lập trình an toàn Đảm bảo hiệu năng Kinh nghiệm về Git và Git Flow Kinh nghiệm về Docker/ Kubernete Kinh nghiệm về Kubeflow/MLFlow Kinh nghiệm về TritonServer/ Tensorflow Serving Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune Kỹ thuật Model Quantization Kiến thức CNN/RNN/Transformer/Attention Kiến thức SVM/KNN/Clustering Kiến thức GNN
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp. Lương tháng 13. Được tham gia BHXH Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty. Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

