Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP ...
Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance
Viết code, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, DL
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc có bằng cấp chứng chỉ chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python, C/C++(10)
ngôn ngữ lập trình Python, C/C++(10)
Kinh nghiệm về Service/MicroService với FastAPI/Flask/Django(10)
Kinh nghiệm về Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/ONNX(10)
Kinh nghiệm về kết nối API - Restful/gRPC(6)
Kinh nghiệm về lập trình an toàn Bảo mật thông tin(5) Kinh nghiệm về lập trình an toàn Đảm bảo hiệu năng
Kinh nghiệm về Git và Git Flow
Kinh nghiệm về Docker/ Kubernete
Kinh nghiệm về Kubeflow/MLFlow
Kinh nghiệm về TritonServer/ Tensorflow Serving
Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune
Kỹ thuật Model Quantization
Kiến thức CNN/RNN/Transformer/Attention
Kiến thức SVM/KNN/Clustering
Kiến thức GNN
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống
Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
