Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tích hợp, vận hành, nâng cấp các hệ thống hiện có với AI (tham khảo unica vn)
Xác định lỗi và các vấn đề tồn tại, đề xuất giải pháp, tham gia khắc phục lỗi
Đầu việc theo sự phân công của TBP
Báo cáo công việc trực tiếp cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Tích hợp, vận hành, nâng cấp các hệ thống hiện có với AI (tham khảo unica vn)
Xác định lỗi và các vấn đề tồn tại, đề xuất giải pháp, tham gia khắc phục lỗi
Đầu việc theo sự phân công của TBP
Báo cáo công việc trực tiếp cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐẠI HỌC chuyên ngành CNTT, khoa học dữ liệu hoặc liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ứng dụng AI / ChatGPT
Ham học hỏi, chủ động trong công việc
Có laptop để làm việc (phụ cấp laptop 200.000đ/ tháng)
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000đ - 25.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được làm việc cùng leader và đội ngũ mạnh chuyên môn, tích cực
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI