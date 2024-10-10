Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nghiên cứu và phát triển các bài toán thuộc lĩnh vực Computer Vision Nghiên cứu, cập nhật xu hướng Generative AI Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty; Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác để triển khai hệ thống Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm;
Nghiên cứu và phát triển các bài toán thuộc lĩnh vực Computer Vision
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng Generative AI
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty;
Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác để triển khai hệ thống
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong các dự án lĩnh vực Computer Vision (Classification, Object Detection, Segmentation, GAN, OCR...) Thành thảo sử dụng một trong những AI framework: Pytorch, TensorFlow, HuggingFace Transformers Có khả năng đề xuất giải pháp các bài toán về Computer Vision đa dạng Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành. Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc, chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong các dự án lĩnh vực Computer Vision (Classification, Object Detection, Segmentation, GAN, OCR...)
Thành thảo sử dụng một trong những AI framework: Pytorch, TensorFlow, HuggingFace Transformers
Có khả năng đề xuất giải pháp các bài toán về Computer Vision đa dạng
Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành.
Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc, chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.
Ưu tiên:
Hiểu biết về Generative AI trong lĩnh vực ảnh, video. Có kinh nghiệm trong triển khai mô hình (MLops)
Hiểu biết về Generative AI trong lĩnh vực ảnh, video.
Có kinh nghiệm trong triển khai mô hình (MLops)

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng
Hỗ trợ máy tính làm việc
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Mức lương khởi điểm: 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ tháng.
.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng
900.000 VNĐ/ tháng
Hỗ trợ máy tính làm việc
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

