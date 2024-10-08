Tuyển AI Engineer FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại FPT IS
- Hà Nội: LandMark72
- Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ AI phục vụ dự án: OCR, FaceID, Computer Vision
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty.
Nghiên cứu và phát triển bài toán speech- to- text
Đào tạo các thành viên tham gia dự án
Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ AI phục vụ dự án: OCR, FaceID, Computer Vision
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty.
Nghiên cứu và phát triển bài toán speech- to- text
Đào tạo các thành viên tham gia dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT;
Có > 5 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai các giải pháp AI
Có khả năng thuyết trình tốt
Có khả năng tự nghiên cứu
Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực ứng viên, thưởng lương tháng 13 và thưởng KPI
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định
Cơ hội đào tạo nghiệp vụ nâng cao;
Cơ hội làm việc tại các dự án lớn trong và ngoài nước (như Nhật, Hàn, Singapore...)
Xem xét tăng lương hàng năm;
Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và quyền mua FPTcare với giá ưu đãi cho gia đình; chương trình khám sức khỏe định kỳ
Chính sách đãi ngộ vay ưu đãi dành cho cán bộ công nghệ mua nhà, mua xe; chính sách hỗ trợ mua laptop
Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát và các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI