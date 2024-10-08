Tuyển AI Engineer FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
FPT IS

AI Engineer

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LandMark72

- Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ AI phục vụ dự án: OCR, FaceID, Computer Vision Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty. Nghiên cứu và phát triển bài toán speech- to- text Đào tạo các thành viên tham gia dự án
Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ AI phục vụ dự án: OCR, FaceID, Computer Vision
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty.
Nghiên cứu và phát triển bài toán speech- to- text
Đào tạo các thành viên tham gia dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT; Có > 5 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai các giải pháp AI Có khả năng thuyết trình tốt Có khả năng tự nghiên cứu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT;
Có > 5 năm kinh nghiệm xây dựng và triển khai các giải pháp AI
Có khả năng thuyết trình tốt
Có khả năng tự nghiên cứu

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực ứng viên, thưởng lương tháng 13 và thưởng KPI Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định Cơ hội đào tạo nghiệp vụ nâng cao; Cơ hội làm việc tại các dự án lớn trong và ngoài nước (như Nhật, Hàn, Singapore...) Xem xét tăng lương hàng năm; Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và quyền mua FPTcare với giá ưu đãi cho gia đình; chương trình khám sức khỏe định kỳ Chính sách đãi ngộ vay ưu đãi dành cho cán bộ công nghệ mua nhà, mua xe; chính sách hỗ trợ mua laptop Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát và các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực ứng viên, thưởng lương tháng 13 và thưởng KPI
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ lễ - tết theo quy định
Cơ hội đào tạo nghiệp vụ nâng cao;
Cơ hội làm việc tại các dự án lớn trong và ngoài nước (như Nhật, Hàn, Singapore...)
Xem xét tăng lương hàng năm;
Bảo hiểm FPTCare cho bản thân và quyền mua FPTcare với giá ưu đãi cho gia đình; chương trình khám sức khỏe định kỳ
Chính sách đãi ngộ vay ưu đãi dành cho cán bộ công nghệ mua nhà, mua xe; chính sách hỗ trợ mua laptop
Tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát và các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

