Tuyển AI Engineer Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 và Tầng 21, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

I. Mô tả công việc

• Đảm nhiệm vị trí Techlead cho các dự án phát triển sản phẩm AI (tập trung vào thị trường outsourcing Nhật Bản hoặc khu vực APAC). Công việc bao gồm định hướng kỹ thuật, giám sát quá trình phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng giải pháp AI, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ/trực tiếp giải quyết các vấn đề phức tạp.

• Nghiên cứu các công nghệ mới hoặc ứng dụng AI để cải thiện hiệu suất công việc.

• Chia sẻ kiến thức và đào tạo các thành viên khác trong team.

• Cung cấp tư vấn kỹ thuật, tạo đề xuất giải pháp và ước tính chi phí cho khách hàng và các bộ phận liên quan về AI.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm AI/ML hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Có nhiều kinh nghiệm trong ít nhất 2 lĩnh vực sau: NLP/LLM, MLOps, Data analytics, Computer Vision.

• Thành thạo Python và có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình liên quan đến AI/ML như C++, C#.

Tại Công Ty Cổ Phần Hblab Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hblab

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin