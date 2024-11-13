Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP ...
Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance
Viết code, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, DL
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc có bằng cấp chứng chỉ chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng
Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python, C/C++
Kinh nghiệm về Service/MicroService với FastAPI/Flask/Django
Kinh nghiệm về Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/ONNX
Kinh nghiệm về kết nối API - Restful/gRPC
Kinh nghiệm về lập trình an toàn Bảo mật thông tin
Kinh nghiệm về lập trình an toàn Đảm bảo hiệu năng
Kinh nghiệm về Git và Git Flow
Kinh nghiệm về Docker/ Kubernete
Kinh nghiệm về Kubeflow/MLFlow
Kinh nghiệm về TritonServer/ Tensorflow Serving
Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune
Kỹ thuật Model Quantization
Kiến thức CNN/RNN/Transformer/Attention
Kiến thức SVM/KNN/Clustering
Kiến thức GNN
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng
Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python, C/C++
Kinh nghiệm về Service/MicroService với FastAPI/Flask/Django
Kinh nghiệm về Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/ONNX
Kinh nghiệm về kết nối API - Restful/gRPC
Kinh nghiệm về lập trình an toàn Bảo mật thông tin
Kinh nghiệm về lập trình an toàn Đảm bảo hiệu năng
Kinh nghiệm về Git và Git Flow
Kinh nghiệm về Docker/ Kubernete
Kinh nghiệm về Kubeflow/MLFlow
Kinh nghiệm về TritonServer/ Tensorflow Serving
Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune
Kỹ thuật Model Quantization
Kiến thức CNN/RNN/Transformer/Attention
Kiến thức SVM/KNN/Clustering
Kiến thức GNN
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương upto 30M
Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ
Thời gian làm việc từ T2 đến T6, từ 8h00 - 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ
Thời gian làm việc từ T2 đến T6, từ 8h00 - 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI