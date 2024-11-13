Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển, ứng dụng, tối ưu, tích hợp mô hình AI cho các bài toán ứng dụng trong ngân hàng về các lĩnh vực Computer Vision, NLP ...

Tham gia vào các công đoạn triển khai dịch vụ: Kiến trúc hệ thống, thiết kế mô hình hoạt động, luồng hoạt động, chức năng, tối ưu performance

Viết code, test metrics, service và unittest theo mô hình DevOps, MLOps

Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các bài báo khoa học mới nhất về AI, DL

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc có bằng cấp chứng chỉ chuyên ngành CNTT

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng

Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python, C/C++

Kinh nghiệm về Service/MicroService với FastAPI/Flask/Django

Kinh nghiệm về Tensorflow/Pytorch/DGL/PyG/ONNX

Kinh nghiệm về kết nối API - Restful/gRPC

Kinh nghiệm về lập trình an toàn Bảo mật thông tin

Kinh nghiệm về lập trình an toàn Đảm bảo hiệu năng

Kinh nghiệm về Git và Git Flow

Kinh nghiệm về Docker/ Kubernete

Kinh nghiệm về Kubeflow/MLFlow

Kinh nghiệm về TritonServer/ Tensorflow Serving

Kỹ thuật Knowledge Distiller/ Model Prune

Kỹ thuật Model Quantization

Kiến thức CNN/RNN/Transformer/Attention

Kiến thức SVM/KNN/Clustering

Kiến thức GNN

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 30M

Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản 5.050.000vnđ

Thời gian làm việc từ T2 đến T6, từ 8h00 - 17h30

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

