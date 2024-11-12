Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Proton

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Nghiên cứu các xu hướng và phát triển các ứng dụng AI (đặc biệt là Generative AI) phục vụ cho lĩnh vực Tài chính ngân hàng và các lĩnh vực khác
Nâng cấp chất lượng các ứng dụng AI của công ty
Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của Công ty
Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hơn 5năm kinh nghiệm phát triển và triển khai các dự án trong lĩnh vực học máy (Machine Learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)- Level từ middle
- Sử dụng thành thạo công nghệ, tools trong LLM như LangChain, LlamaIndex, Vector DB, RAG, Graph RAG, Model Finetuning.
- Đã có kinh nghiệm về hệ thống như Recommender System, Chatbot, Chatbot-Agent.
- Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình Generative AI như LLM (GPT-4 (bắt buộc), Gemini, Mistral, Llama2, Llama3 v.v)
- Hiểu rõ kiến trúc, thành thạo trong việc triển khai các mô hình NLP như Transformer, BERT, LLM, ...
- Có kiến thức rộng và chuyên sâu về các thuật toán, mô hình NLP, khả năng đọc hiểu và ứng dụng các bài báo khoa học bằng tiếng anh.
- Giải quyết vấn đề sáng tạo, kĩ năng giao tiếp kết nối với mọi người.
Ưu tiên ứng viên:
- Đã từng làm việc với domain ngân hàng
- Có kinh nghiệm triển khai trên các nền tảng đám mây như AWS (Sagemaker, Bedrock) hoặc Google Cloud Platform (GCP) hoặc Microsoft Azure
- Có kinh nghiệm làm việc Khoa học dữ liệu (DS).
- Kinh nghiệm xây dựng end-to-end Machine Learning pipeline.
- Hiểu rõ và có kinh nghiệm trong vòng đời phát triển phần mềm.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 1-5 tháng lương
– Review lương tối thiểu 1 lần/năm.
– Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.
– Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding hàng năm.
– BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 125 phố Dương Quảng Hàm, tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

