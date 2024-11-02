Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia một trong các nhiệm vụ sau:

- Tham gia một trong các nhiệm vụ sau:

Xử lý ảnh: Phân tách vật thể, nhận dạng vật thể, nhận dạng khuân mặt, bóc tách thông tin, OCR; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: tổng hợp văn bản, hiểu câu từ, dịch văn bản, ... Xử lý âm thanh: chuyển giọng nói thành văn bản, nhận dạng người nói, ...

Xử lý ảnh: Phân tách vật thể, nhận dạng vật thể, nhận dạng khuân mặt, bóc tách thông tin, OCR;

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: tổng hợp văn bản, hiểu câu từ, dịch văn bản, ...

Xử lý âm thanh: chuyển giọng nói thành văn bản, nhận dạng người nói, ...

- Đóng gói các mô hình AI dạng service và tích hợp với các thành phần khác trong hệ thống;

- Tư vấn các giải pháp AI theo từng dự án, nhiệm vụ được giao;

- Nghiên cứu các mô hình AI mới;

- Có các kinh nghiệm lập trình back, front để tạo các service, giao diện sử dụng AI là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại trở lên thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành liên quan;

- Sử dụng thành thạo các thư viện AI: Tensorflow, Pytorch, ...;

- Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc thiết kế, training, sử dụng thư viện, mô hình AI;

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần tập thể cao;

- Có kinh nghiệm quản lý nhóm là một lợi thế;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có kĩ năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

- Chủ động tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới áp dụng vào dự án.

- Chủ động, cầu tiến trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm;

Tại CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cạnh tranh.

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

– Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

– Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

– Có cơ hội thăng tiến

– Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

– Có cơ hội công tác nước ngoài

– Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SILICONCUBE VIỆT NAM

