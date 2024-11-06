Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và triển khai các mô hình AI/ML cho AI Chatbot, AI Co-pilot, Conversational AI, Virtual-agents.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ AI mới nhất để cải thiện hiệu suất và chất lượng của sản phẩm; cũng như trải nghiệm khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với team Product và Engineering để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm và phát triển các giải pháp AI phù hợp.
Thực hiện các thử nghiệm và đánh giá mô hình để đảm bảo chất lượng trước khi triển khai.
Tích hợp các mô hình AI vào các sản phẩm và dịch vụ hiện có của công ty.
Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật AI mới nhất.
Tham gia vào việc viết tài liệu kỹ thuật và đào tạo các thành viên khác trong nhóm.
Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành CNTT, ĐTVT, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng và các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm 2-3 năm trở lên ở vị trí Python Developer. Kỹ năng lập trình tốt bằng Python.
Có mong muốn chuyển sang AI engineer.
Có hiểu biết về các kiến thức chuyên môn về các mô hình học máy như Deep Learning, Reinforcement Learning, Natural Language Processing (NLP).
Có hiểu biết một trong những AI framework: Pytorch, Tensorflow,Keras, etc
Có hiểu biết các thư viện serving mô hình AI như: Numpy, Pandas, Scikit-learn, etc.
Có hiểu biết NLP và hiểu biết về các công nghệ Conversational AI là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:30 – 18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

