Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team

Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team

Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams

Yêu cầu căn bản về chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành về Data Science, công nghệ thông tin, toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Đã từng phát triển ít nhất 1 sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về NLP hoặc CV hoặc Graph.

Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow.

Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning.

Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế.

Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.

Yêu cầu về kỹ năng mềm:

Khả năng làm việc độc lập tốt: xác định vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực

Kỹ năng làm việc nhóm tốt: kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, team building.

Có khả năng tiếng anh tốt là một lợi thế( nghe, nói, đọc hiểu).

Có thành tích học tập tốt hoặc có giải tại các cuộc thi về AI hoặc toán hoặc coding là một lợi thế.

Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê công việc là một lợi thế.

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường (Upto: 30.000.000VND)

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;

Thưởng nóng, thưởng dự án,...

Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết

Phụ cấp onsite: 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)

Quà sinh nhật cho nhân viên

Được tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết

Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty

Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc

Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.

