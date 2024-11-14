Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team
Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team
Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu căn bản về chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành về Data Science, công nghệ thông tin, toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Đã từng phát triển ít nhất 1 sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về NLP hoặc CV hoặc Graph.
Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow.
Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning.
Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế.
Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.
Yêu cầu về kỹ năng mềm:
Khả năng làm việc độc lập tốt: xác định vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, team building.
Có khả năng tiếng anh tốt là một lợi thế( nghe, nói, đọc hiểu).
Có thành tích học tập tốt hoặc có giải tại các cuộc thi về AI hoặc toán hoặc coding là một lợi thế.
Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê công việc là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành về Data Science, công nghệ thông tin, toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Đã từng phát triển ít nhất 1 sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về NLP hoặc CV hoặc Graph.
Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow.
Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning.
Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế.
Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển.
Yêu cầu về kỹ năng mềm:
Khả năng làm việc độc lập tốt: xác định vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng chịu áp lực
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục, team building.
Có khả năng tiếng anh tốt là một lợi thế( nghe, nói, đọc hiểu).
Có thành tích học tập tốt hoặc có giải tại các cuộc thi về AI hoặc toán hoặc coding là một lợi thế.
Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê công việc là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường (Upto: 30.000.000VND)
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;
Thưởng nóng, thưởng dự án,...
Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết
Phụ cấp onsite: 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)
Quà sinh nhật cho nhân viên
Được tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết
Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty
Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc
Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;
Thưởng nóng, thưởng dự án,...
Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết
Phụ cấp onsite: 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)
Quà sinh nhật cho nhân viên
Được tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết
Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare
Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty
Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc
Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI