Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Diamond Flower Tower, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Hỗ trợ, được đào tạo và thực chiến các công việc:

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI ứng dụng trong các sản phẩm và dịch vụ của UpBase.

Thiết kế, huấn luyện, và triển khai các mô hình AI để giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực như: Generic AI, thị giác máy tính (Computer Vision), phân tích dữ liệu lớn...

Thử nghiệm, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các mô hình AI.

Phối hợp với các nhóm sản phẩm, phát triển và dữ liệu để tích hợp AI (ví dụ: GPT, Transformer models, Generative AI) vào hệ thống hiện có của UpBase bao gồm nhưng không giới hạn UpS, Lark.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp đột phá, sẵn sàng thử nghiệm và học hỏi từ những sai sót trong quá trình thực hiện.

Cập nhật các xu hướng công nghệ AI tiên tiến để áp dụng vào sản phẩm và giải pháp của công ty.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, hoặc lĩnh vực liên quan.

Từng làm việc hoặc dự án cá nhân về AI/ML là một lợi thế (không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo người mới).

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các mô hình Generative AI như Stable Diffusion, MidJourney, Llama hoặc tương tự.

Ưu tiên có hiểu biết về các kỹ thuật Fine-tuning và Transfer Learning.

Có kiến thức về xử lý dữ liệu và xây dựng các thuật toán học máy cơ bản.

Hiểu biết về công nghệ Big Data hoặc triển khai AI trên môi trường cloud là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thực tập: Hỗ trợ 4.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng

Được triển khai thực chiến và được phép thất bại..

Được triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Quyền lợi khác khi lên chính thức:

Thưởng tháng lương 13, Lương hiệu quả kinh doanh

Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.

Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm... từ các chuyên gia và Key person của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin