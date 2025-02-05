Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Hàm Nghi, P.301 Empire Tower, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án AI đa dạng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hệ thống khuyến nghị, nhận diện đối tượng, và các ứng dụng AI khác theo nhu cầu của công ty.

Tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI mới, giúp cải thiện hiệu suất và mở rộng quy mô sản phẩm.

Xây dựng hệ thống AI phân tích âm thanh, hình ảnh.

Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình AI để đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện âm thanh, hình ảnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết sâu về Machine Learning và Deep Learning, đặc biệt trong xử lý âm thanh và hình ảnh.

Sử dụng thành thạo các thư viện AI như TensorFlow, Keras, PyTorch.

Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn.

Kinh nghiệm làm việc với các mô hình học máy từ khâu thu thập dữ liệu đến huấn luyện và triển khai mô hình.

Kỹ năng lập trình vững chắc với các ngôn ngữ như Python, C++, hoặc Java.

Tốt nghiệp đại học ngành AI, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại Công ty TNHH Công nghệ enSightful Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phúc lợi cạnh tranh.

Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

Bảo hiểm Sức khỏe.

Thưởng hàng năm (theo kết quả kinh doanh của công ty),phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác.

Môi trường làm việc năng động, cởi mở và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ enSightful

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin