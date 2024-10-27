Tuyển Artist thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 12 (Mặt sau qua cổng bảo vệ), Đường số 2 - Sunrise A - Khu đô thị The Manor Central Park (Đường Nguyễn Xiển), P. Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

● Vẽ bối cảnh và item trong các tập phim hoạt hình.

● Hiểu rõ và thể hiện được ý tưởng, thông điệp hoặc cốt truyện thông qua hình ảnh minh họa.

● Thực hiện quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thu thập thông tin để phát triển các hình ảnh minh họa chính xác và hấp dẫn.

● Sử dụng các công cụ và phần mềm minh họa để tạo ra các hình ảnh chất lượng, bao gồm việc vẽ tay, sử dụng màu sắc và ánh sáng, và tạo hiệu ứng đặc biệt khi cần thiết.

● Làm việc cùng đội ngũ thiết kế và biên tập để đảm bảo sự phù hợp và tương thích về mặt thẩm mỹ và thông điệp giữa các hình ảnh minh họa và nội dung.

● Đưa ra gợi ý sáng tạo và cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản phẩm.

● Đáp ứng các yêu cầu và thời hạn dự án theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kiến thức vững về các nguyên tắc và kỹ thuật của họa sĩ minh họa, bao gồm hiểu biết về phối màu, ánh sáng, phong cách và kỹ thuật vẽ.

● Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm minh họa như Photoshop hoặc các phần mềm tương tự.( Biết moho là lợi thế )

● Có khả năng thể hiện ý tưởng và cảm xúc thông qua hình ảnh, biểu đạt được nhân văn và cốt truyện.

● Kỹ năng tư duy sáng tạo và khả năng đưa ra ý tưởng mới và gợi ý cải tiến.

● Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc độc lập.

● Sự chính xác, tỉ mỉ và khả năng làm việc dưới áp lực thời gian

Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: 15 triệu, thưởng theo KPI

● Lương tháng thứ 13

● Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

● Du lịch hàng năm

● Nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép của công ty

● Được đội ngũ chuyên gia đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin