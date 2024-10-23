Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
- Hà Nội: Cầu Giấy, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
Quản lý và giám sát công việc được phân công.
Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho HĐCM. QLCN, GĐCN
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ.
Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,....
Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...
Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp ăn + Lương KPI + % HHDV + % doanh số nếu có + Thưởng khác (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Thời gian: 8h00 - 18h00; 9h00 -19h00,
27 ngày/tháng.( nhân viên chính thức thêm 1 công phép )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
