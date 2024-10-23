Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng... Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ... Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng Quản lý và giám sát công việc được phân công. Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho HĐCM. QLCN, GĐCN Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,.... Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc. Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Lương KPI + % HHDV + % doanh số nếu có + Thưởng khác (nếu có) BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc... Thời gian: 8h00 - 18h00; 9h00 -19h00, 27 ngày/tháng.( nhân viên chính thức thêm 1 công phép )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

