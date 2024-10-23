Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng... Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ... Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng Quản lý và giám sát công việc được phân công. Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho HĐCM. QLCN, GĐCN Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí
Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
Quản lý và giám sát công việc được phân công.
Báo cáo công việc theo quy định hoặc đột xuất cho HĐCM. QLCN, GĐCN
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,.... Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc. Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...
Giới tính: Nam/Nữ.
Có chứng chỉ chuyên khoa Da liễu, ưu tiên có CCHN ít nhất từ 18 tháng trở lên
Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện da liễu, Chuyên khoa da liễu, Thẩm mỹ,....
Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Có tâm và trách nhiệm với công việc, cẩn thận...

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Lương KPI + % HHDV + % doanh số nếu có + Thưởng khác (nếu có) BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc... Thời gian: 8h00 - 18h00; 9h00 -19h00, 27 ngày/tháng.( nhân viên chính thức thêm 1 công phép )
Lương cứng + Phụ cấp ăn + Lương KPI + % HHDV + % doanh số nếu có + Thưởng khác (nếu có)
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Thời gian: 8h00 - 18h00; 9h00 -19h00,
27 ngày/tháng.( nhân viên chính thức thêm 1 công phép )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 215 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

