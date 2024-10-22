Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Thăm khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng

- Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ da liễu.

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ, trị liệu cho khách hàng theo quy định; cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tận tâm theo tiêu chuẩn vận hành.

- Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách.

- Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng.

2. Công việc khác

- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao; theo dõi vật tư, vật liệu tiêu hao, xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết và đề xuất đặt hàng, vật tư.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Quản lý cơ sở.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng làm Bác sĩ da liễu thăm khám chính tại Phòng khám da liễu, Spa, thẩm mỹ viện..

- Tốt nghiệp Đại học

- Chuyên ngành da liễu hoặc đã học định hướng da liễu

- Có kinh nghiệm điều trị da liễu, sử dụng tốt các loại máy công nghệ cao (Laser, Hifu, các loại máy RF, Ultherapy...)

- Ưu tiên có chứng chỉ sử dụng laser

- Ưu tiên biết tiêm cấy, Filler, botox..

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu + phụ cấp + thưởng doanh số, công tour (Thu nhập đến 60 triệu)

Được làm trong một môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc.

Tăng lương định kì hàng năm tùy theo năng lực làm việc.

Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý

Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như ngoại ngữ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

