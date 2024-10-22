Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Bác sĩ da liễu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Thăm khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng
- Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ da liễu.
- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ, trị liệu cho khách hàng theo quy định; cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tận tâm theo tiêu chuẩn vận hành.
- Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách.
- Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng.
2. Công việc khác
- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao; theo dõi vật tư, vật liệu tiêu hao, xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết và đề xuất đặt hàng, vật tư.
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.
- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Quản lý cơ sở.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng làm Bác sĩ da liễu thăm khám chính tại Phòng khám da liễu, Spa, thẩm mỹ viện..
- Tốt nghiệp Đại học
- Chuyên ngành da liễu hoặc đã học định hướng da liễu
- Có kinh nghiệm điều trị da liễu, sử dụng tốt các loại máy công nghệ cao (Laser, Hifu, các loại máy RF, Ultherapy...)
- Ưu tiên có chứng chỉ sử dụng laser
- Ưu tiên biết tiêm cấy, Filler, botox..

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu + phụ cấp + thưởng doanh số, công tour (Thu nhập đến 60 triệu) Được làm trong một môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc. Tăng lương định kì hàng năm tùy theo năng lực làm việc. Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như ngoại ngữ.
Mức lương: 12 - 15 triệu + phụ cấp + thưởng doanh số, công tour (Thu nhập đến 60 triệu)
Được làm trong một môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc.
Tăng lương định kì hàng năm tùy theo năng lực làm việc.
Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý
Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như ngoại ngữ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-da-lieu-thu-nhap-40-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job221563
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm