Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer

1. Phân tích và thiết kế hệ thống

Tìm giải pháp giải quyết yêu cầu khách hàng

Thiết kế CSDL (SQL Server)

2. Phát triển các tính năng phía back-end

Phát triển và duy trì các ứng dụng web và hệ thống dựa trên C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core

Xây dựng các API và các service

Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển front-end để đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất của ứng dụng.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Khoa học máy tính, hoặc tương đương.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình ASP.NET C#, Entity Framework

Thành thạo sử dụng ngôn ngữ C#, ASP.NET API, Entity Framework

Có kiến thức tốt về thiết kế CSDL, sử dụng SQL Server

Có kiến thức tốt về Web API

Có hiểu biết về microservice, design pattern

Có hiểu biết về html, javascript và css

Có các kiến thức cơ bản về bảo mật

Biết sử dụng git, visual studio

Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống

Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề

Chủ động và trách nhiệm với công việc

Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Quyền Lợi

Mức lương khởi điểm: Từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/Tháng

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/Tháng

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết,....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

