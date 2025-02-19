Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Phân tích và thiết kế hệ thống
Tìm giải pháp giải quyết yêu cầu khách hàng
Thiết kế CSDL (SQL Server)
2. Phát triển các tính năng phía back-end
Phát triển và duy trì các ứng dụng web và hệ thống dựa trên C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core
Xây dựng các API và các service
Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển front-end để đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất của ứng dụng.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin, Khoa học máy tính, hoặc tương đương.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình ASP.NET C#, Entity Framework
Thành thạo sử dụng ngôn ngữ C#, ASP.NET API, Entity Framework
Có kiến thức tốt về thiết kế CSDL, sử dụng SQL Server
Có kiến thức tốt về Web API
Có hiểu biết về microservice, design pattern
Có hiểu biết về html, javascript và css
Có các kiến thức cơ bản về bảo mật
Biết sử dụng git, visual studio
Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống
Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề
Chủ động và trách nhiệm với công việc
Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình ASP.NET C#, Entity Framework
Thành thạo sử dụng ngôn ngữ C#, ASP.NET API, Entity Framework
Có kiến thức tốt về thiết kế CSDL, sử dụng SQL Server
Có kiến thức tốt về Web API
Có hiểu biết về microservice, design pattern
Có hiểu biết về html, javascript và css
Có các kiến thức cơ bản về bảo mật
Biết sử dụng git, visual studio
Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống
Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết vấn đề
Chủ động và trách nhiệm với công việc
Cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: Từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/Tháng
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/Tháng
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết,....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/Tháng
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết,....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI