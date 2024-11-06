Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 18 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác chế biến thức ăn theo thực đơn và các yêu cầu phát sinh liên quan bệnh lý;
Kiểm soát số lượng thực phẩm tại kho, lên danh mục thực phẩm cần bổ sung;
Kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi chế biến;
Tuân thủ các quy trình, quy định về ATLD, ATTP, môi trường, 5S tại nơi làm việc;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đứng bếp chính từ 1 - 2 năm;
Có chứng chỉ đào tạo nghề bếp được cấp bởi các cơ sở đào tạo, dạy nghề;

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam và chế độ quy định công ty
Môi trường làm việc năng động
Các chế độ đãi ngộ xứng đáng và có cơ hội thăng tiến
Thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUYÊN THÁI BÌNH

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

