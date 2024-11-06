Tuyển Bếp trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Bếp trưởng TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Chịu toàn bộ trách nhiệm của Bếp chính tại bếp ăn tại Trường
- Nấu suất ăn cho học sinh và cán bộ Nhân viên - Giáo viên trong Trường.
- Điều hành công việc và quản lý nhân sự bếp
- Đảm bảo Bếp tại Chi Nhánh vận hành theo đúng Quy trình Bếp Ăn
- Quản lý tài sản bếp
- Thực hiện công tác vệ sinh bếp ăn theo lịch và quy định.
- Giữ gìn, bảo quản đồ dùng thiết bị cơ sở vật chất trong bếp.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn do Bếp trưởng phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ nấu ăn, yêu thích nghề bếp.
- Tác phong cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ, có kỹ năng tổ chức công việc tốt.
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm Bếp chính, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại trường học hoặc suất ăn công nghiệp.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- HỖ TRỢ NHÀ Ở/CHI PHÍ ĐI LẠI CHO ỨNG VIÊN Ở XA.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

