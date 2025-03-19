Tuyển Bếp trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận bếp tại Xanh Melody (bao gồm Nhà hàng và Trung tâm sự kiện).

Đảm bảo chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành của bộ phận bếp.

Xây dựng và phát triển thực đơn đáp ứng nhu cầu củakhách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng thân thiện môi trường và hiện đại của Xanh Melody.

Trình độ: Tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành ẩm thực, nấu ăn hoặc quản lý nhà hàng.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm bếp trưởng hoặc các vị trí tương đương.

Kinh nghiệm quản lý trong mô hình nhà hàng phức hợp (BBQ, à lacarte, sự kiện).

Khả năng sáng tạo món ăn, hiểu biết về các xu hướng ẩm thực mới.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và đào tạo đội ngũ.

Khả năng kiểm soát ngân sách vàtối ưu chi phí.

