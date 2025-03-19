Tuyển Bếp trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận bếp tại Xanh Melody (bao gồm Nhà hàng và Trung tâm sự kiện).
Đảm bảo chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm và hiệu quả vận hành của bộ phận bếp.
Xây dựng và phát triển thực đơn đáp ứng nhu cầu củakhách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng thân thiện môi trường và hiện đại của Xanh Melody.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp từ các trường chuyên ngành ẩm thực, nấu ăn hoặc quản lý nhà hàng.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm bếp trưởng hoặc các vị trí tương đương.
Kinh nghiệm quản lý trong mô hình nhà hàng phức hợp (BBQ, à lacarte, sự kiện).
Khả năng sáng tạo món ăn, hiểu biết về các xu hướng ẩm thực mới.
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và đào tạo đội ngũ.
Khả năng kiểm soát ngân sách vàtối ưu chi phí.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà AMDI Group: Số 1 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

